Trump po skrátenom summite s Kimom hovoril telefonicky s Abem a Munom

Washington 28. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump po predčasne ukončenom druhom summite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom hovoril vo štvrtok z paluby prezidentského špeciálu Air Force One telefonicky s japonským premiérom Šinzóom Abem a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. Informovala o tom agentúra AFP.



Trump, vracajúci sa z vietnamskej metropoly Hanoj, kde sa summit v dňoch 27. a 28. februára konal, hovoril s každým z uvedených predstaviteľov približne 15 minút, uviedla na palube Air Force One hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



"Informoval ich o stretnutí (s Kimom). Povedal im, že v dialógu bude pokračovať," povedala Sandersová novinárom.



Summit Trump-Kim sa skončil predčasne po tom, čo americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca údajne žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR.



Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.