Trump pobúril spojencov z NATO ešte pred príchodom na summit v Bruseli

Brusel 11. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vo večerných hodinách za sprísnených bezpečnostných podmienok pristál v Bruseli, kde sa zúčastní dvojdňového summitu Severoatlantickej aliancie. Uviedla to tlačová agentúra Belga.



Očakávania z priebehu summitu NATO sú v znamení napätia, aj pre postoj Bieleho domu, keďže Trump často vyčítavo reaguje na spojencov z Aliancie, že míňajú na obranu menej, ako by mali, a prenechávajú obranu Európy na amerických pleciach.



Predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý bude tiež hosťom summitu, v utorok pred novinármi Trumpovi odkázal, že Amerika nemá lepších spojencov, ako sú Európania, a upozornil ho, nech si to uvedomí hlavne počas nadchádzajúceho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Purinom v Helsinkách (16.7.).



Prezidentské lietadlo značky Boeing 747, známe ako Air Force One, pristálo na národnom letisku v belgickej metropole o 21.03 h miestneho času. Lietadlo zostalo v nákladnom termináli spoločnosti Brucargo, kde Trumpa privítali nový veľvyslanec USA v Belgicku Ronald Gidwitz, americká veľvyslankyňa pri NATO Kay Baileyová Hutchisonová a veľvyslanec USA pri EÚ Gordon Sondland.



Trump sa má podľa pracovného plánu v stredu ráno stretnúť v centre Bruselu s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, ešte predtým, ako sa zúčastní na rokovaniach dvojdňového summitu hláv štátov a vlád 29 krajín Severoatlantickej aliancie. Summit oficiálne odštartuje okolo 13.00 h SELČ.



Trump pred odletom do Bruselu opätovne "rozladil" svojich európskych spojencov, keď vo Washingtone uviedol, že jeho schôdzka s Putinom, na budúci pondelok v Helsinkách, by mohla byť jednoduchšia ak summit NATO, ktorý sa uskutoční v stredu a vo štvrtok v Bruseli.



Generálny tajomník NATO v utorok pred novinármi zdôraznil, že summit najvyšších lídrov Aliancie by mal potvrdiť transatlantickú jednotu aj napriek nezhodám medzi USA a európskymi krajinami v sérii otázok - od obchodných sporov a parížsku klimatickú dohodu až po jadrovú dohodu s Iránom a výdavky na obranu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak