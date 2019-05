Trump počas návštevy Japonska potvrdil záujem rokovať s Iránom

Japonský premiér Šinzó Abe údajne zvažuje možnosť vycestovať do Teheránu.

Tokio 27. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok počas návštevy Japonska potvrdil záujem rokovať s Iránom, informovala agentúra AFP. Japonský premiér Šinzó Abe podľa AFP zvažuje možnosť vycestovať do Teheránu.



"Verím, že Irán by chcel viesť rozhovory - a ak chcú viesť rozhovory oni, my ich chceme viesť tiež," povedal Trump.



"Uvidíme, čo sa stane," pokračoval Trump a dodal, že premiér Abe má veľmi blízke vzťahy s iránskou vládou. "Nikto nechce, aby sa stali hrozné veci - najmä ja nie," dodal.



Trump pricestoval na štvordňovú štátnu návštevu Japonska ešte v sobotu. Cieľom jeho cesty je posilňovanie vzťahov s touto východoázijskou krajinou a rozhovory o obchode i o rastúcich hrozbách zo strany Severnej Kórey.



Americký prezident sa v pondelok stal prvým zahraničným lídrom, ktorý sa stretol s novým japonským cisárom Naruhitom.