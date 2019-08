Trump pohrozil odchodom zo Svetovej obchodnej organizácie

Trump si urobil z WTO terč mnohých svojich predchádzajúcich útokov a aj predtým hrozil, že USA z organizácie stiahne.

Monaca 13. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil v utorok odchodom USA zo Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v prípade nezlepšenia podmienok.



"Odídeme, ak budeme musieť," povedal Trump jasajúcim pracovníkom chemickej továrne Shell v Pensylvánii.



"Vieme, že nás už roky obabrávajú, ale už sa to nestane," citovala Trumpa agentúra AFP.



Trump si urobil z WTO terč mnohých svojich predchádzajúcich útokov a aj predtým hrozil, že USA z organizácie stiahne. Hovoril o nespravodlivom zaobchádzaní s USA, pričom vyhlasoval, že Washington sa nemusí riadiť rozhodnutiami WTO.



Osobitne kritizuje podmienky udelené Číne, keď sa pripojila k tejto organizácii, a to vzhľadom na sťažnosti USA o čínskej krádeži amerických technológií.



Avšak Spojené štáty majú v skutočnosti úspešné výsledky v oblasti sporov sprostredkovaných WTO.



I keď Trumpova administratíva požaduje reformy pravidiel WTO, účinne ochromila jej prácu. Blokovaním vymenovania nových členov do odvolacieho orgánu WTO pre urovnávanie sporov sa tento systém do konca roka zrúti, dodala AFP.