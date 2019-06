Trump: Poľsko vybuduje základňu pre 1000 amerických vojakov

Poľský prezident Andrzej Duda (vľavo) a americký prezident Donald Trump kráčajú do Oválnej pracovne Bieleho domu vo Washingtone 12. júna 2019.

Washington 13. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump súhlasil v stredu so zriadením základne pre ďalších 1000 príslušníkov amerických ozbrojených síl v Poľsku, pričom náklady na jej výstavbu bude hradiť poľská strana. Informovala o tom agentúra DPA.



Poľský prezident Andrzej Duda, ktorý bol v stredu na návšteve v Bielom dome, na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom povedal, že z vojenského hľadiska sa prítomnosť USA v Poľsku bude postupne zvyšovať aj naďalej. V Poľsku sa v súčasnosti nachádza približne 4000 príslušníkov ozbrojených síl USA.



Trump, ktorý predtým uviedol, že uvažuje o vyslaní až 2000 ďalších amerických vojakov do Poľska, neskôr povedal, že americká vojenská prítomnosť v tejto krajine predstavuje "obmedzenú silu". Trump tiež dodal, že Poľsko uskutoční nákup 32 viacúčelových bojových lietadiel typu F-35.



"Chcel by som pochváliť Poľsko, že si v rámci NATO plní záväzky súvisiace s výdavkami na obranu, a som rád, že ich plánuje zvýšiť nad dvojpercentné minimum," povedal podľa agentúry PAP na tlačovej konferencii Trump.



Duda pozval svojho amerického náprotivka na návštevu Poľska, ktoré si v septembri pripomenie 80. výročie začiatku druhej svetovej vojny, a poďakoval sa mu za "nesmiernu láskavosť", s akou k Poľsku pristupuje.



Išlo o Dudovu druhú návštevu Bieleho domu za posledných desať mesiacov.