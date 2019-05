Trump poprel správu New York Times o transakciách s Deutsche Bank

Trump poprel tieto obvinenia na Twitteri s tým, že ako podnikateľ mal toľko peňazí, že nepotreboval banky.

Washington 20. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump odmietol v pondelok správu denníka New York Times, ktorá vyvolala pochybnosti o viacerých transakciách Deutsche Bank s účasťou právnických osôb ovládaných ním alebo jeho zaťom Jaredom Kushnerom.



Trump poprel tieto obvinenia na Twitteri s tým, že ako podnikateľ mal toľko peňazí, že nepotreboval banky. Podľa agentúry Reuters tiež poprel, že by akákoľvek jeho hotovosť pochádzala z Ruska.



Deutsche Bank poprela v pondelok vo vyhlásení správu New York Times, že niektorí z jej riadiacich predstaviteľov odmietli odporúčanie vlastných bankových špecialistov na boj proti praniu špinavých peňazí, aby nahlásili spomínané transakcie ako podozrivé nemeckej spolkovej vláde.



Denník New York Times aj iné médiá uvádzali, že Deutsche Bank bola jedinou zavedenou finančnou inštitúciou, ktorá bola ochotná robiť biznis s Trumpom vzhľadom na opakované prípady jeho platobnej neschopnosti, konštatovala agentúra AP.