Trump poprel, že by USA zaplatili KĽDR za prepustenie svojho občana

Washington 26. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok poprel, že by Spojené štáty zaplatili Severnej Kórei dva milióny dolárov (1,8 milióna eur) ako náhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá bola v tejto ázijskej krajine poskytnutá zadržiavanému Američanovi Ottovi Warmbierovi.



Trump na Twitteri napísal, že "Severnej Kórei neboli za Otta Warmbiera vyplatené žiadne peniaze — žiadne dva milióny dolárov ani nič iné", informovala agentúra AP.



Spomínaná suma bola údajne vyplatená v roku 2017, čím mal Washington docieliť, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) vydala spomínaného amerického študenta do vlasti. Nemenovaný americký predstaviteľ vo štvrtok pre AP uviedol, že vyslanec Spojených štátov, ktorý šiel Warbiera vyzdvihnúť, podpísal dohodu o takejto platbe na Trumpov pokyn. O požadovanej sume predtým informoval aj denník Washington Post.



Warmbier zomrel 19. júna 2017 vo veku 22 rokov v štáte Ohio, kam ho krátko predtým dopravili v kóme po 17-mesačnom zadržiavaní v Severnej Kórei. Tamojší súd ho usvedčil z podvratnej činnosti v podobe pokusu o krádež propagandistického plagátu, za čo si mal odpykať trest 15 rokov odňatia slobody s nútenými prácami.



Warmbier sa podľa lekárov vrátil do Spojených štátov s vážnym poškodením mozgu, pričom nebolo jasné, čo tento stav spôsobilo. Severná Kórea odmieta tvrdenia pozostalých, že študenta mučili.



Americký súd v decembri 2018 nariadil Severnej Kórei zaplatiť Warmbierovej rodine odškodné vo výške 501 miliónov dolárov (450 miliónov eur). Vzhľadom na nemožnosť vymáhania je však veľmi nepravdepodobné, že túto sumu Pchjongjang niekedy zaplatí.