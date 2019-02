Trump pravdepodobne vyhlási stav núdze na južnej hranici

Tento krok by mal prezidentovi umožniť získať prostriedky na protiimigračný múr aj bez súhlasu Kongresu, kde to blokujú opoziční demokrati.

Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump považuje za veľmi pravdepodobné, že na južných hraniciach USA bude musieť vyhlásiť stav núdze. V rokovaniach s demokratmi o vyčlenení financií na pohraničný múr sa totiž podľa neho zatiaľ nedarí dosiahnuť nijaký pokrok, informovala v piatok agentúra AP.



"S demokratmi to nikam nevedie. Myslím, že je veľmi pravdepodobné, že to budeme musieť urobiť," povedal Trump novinárom v Bielom dome s odkazom na možné vyhlásenie stavu núdze.



Tento krok by mal prezidentovi umožniť získať prostriedky na protiimigračný múr aj bez súhlasu Kongresu, kde to blokujú opoziční demokrati. Podľa Trumpa by však vyhlásenie stavu núdze riešeniu celej veci prospelo.



Prezident naznačil, že o možnom vyhlásení stave núdze bude hovoriť vo svojom prejave o stave Únie, ktorý prednesie v Kongrese 5. februára.



Šéf Bieleho domu trvá na tom, že bez vyčlenenia peňazí na múr na hraniciach s Mexikom nemôže dôjsť k dohode o ďalšom financovaní federálnych inštitúcií.



Historicky najdlhší, 35-dňový shutdown, teda čiastočné prerušenie financovania federálnych úradov, sa dočasne skončil 25. januára. Financovanie je teraz zabezpečené do 15. februára.



O dosiahnutie kompromisu v otázke bezpečnosti južnej hranice USA sa bude počas nasledujúcich dvoch týždňov usilovať osobitný výbor amerického Kongresu.



Ak sa nepodarí dospieť k dohode, hrozí ďalší shutdown. Inou možnosťou je to, že Trump bude patovú situáciu riešiť podpísaním zákona o financovaní federálnych inštitúcií, avšak zároveň využije svoje prezidentské právomoci na vyhlásenie stavu núdze na hraniciach s Mexikom.



V takomto prípade by prezident mohol na výstavbu múru presunúť prostriedky, ktoré Kongres vyčlenil na iné účely, napríklad na pomoc v prípade prírodných katastrof.



Vyhlásenie stavu núdze by však takmer určite bolo napadnuté súdnou cestou. Trumpova administratíva by na súde mohla mať ťažkosti dokázať, že aktuálna situácia na južnej hranici skutočne taká, že si vyžaduje takýto krok, uviedla televízia CNBC.