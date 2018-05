Trump požiada rezort spravodlivosti preveriť sledovanie jeho kampane

Vyšetrovanie má tiež ukázať, či takéto kroky nariadili členovia administratívy jeho demokratického predchodcu Baracka Obamu.

Washington 21. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu na Twitteri oznámil, že požiada ministerstvo spravodlivosti, aby preskúmalo, či jeho prezidentská kampaň v roku 2016 bola infiltrovaná alebo sledovaná Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI), resp. samotným ministerstvom. Vyšetrovanie má tiež ukázať, či takéto kroky nariadili členovia administratívy jeho demokratického predchodcu Baracka Obamu, uviedli agentúry DPA a Reuters.



"Týmto žiadam, a oficiálne tak urobím zajtra (v pondelok), aby ministerstvo spravodlivosti preskúmalo, či FBI/DOJ infiltrovali alebo sledovali Trumpovu kampaň na politické účely - a či nejaké takéto požiadavky prišli od ľudí v Obamovej administratíve," napísal Trump, pričom DOJ je anglická skratka ministerstva spravodlivosti (Department of Justice).



Toto stanovisko republikánskeho prezidenta nasledovalo po siedmich tweetoch, v ktorých kritizoval federálne vyšetrovanie možných kontaktov jeho kampane s predstaviteľmi Ruska a opäť ho nazval "honom na čarodejnice".



Trump v nich znova spomenul aj svoju demokratickú vyzývateľku Hillary Clintonovú a tvrdil, že na demokratov sa FBI nezamerala tak dôsledne ako na jeho kampaň.



Trump tiež naznačil, že osobitné vyšetrovanie týkajúce sa toho, či sa zahraničné vlády pokúšali ovplyvniť prezidentskú kampaň, je zamerané na poškodenie republikánov v novembrových voľbách do Kongresu.



Trump sa už niekoľko dní rozhorčuje nad teóriou kolujúcou v konzervatívnych kruhoch o možnom špiónovi FBI v jeho kampani v roku 2016. Rudy Giuliani, právnik zastupujúci Trumpa v prebiehajúcom vyšetrovaní, to však spochybnil.