Trump pozval Babiša do Bieleho domu

Návšteva sa má uskutočniť 7. marca.

Praha 20. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump pozval českého premiéra Andreja Babiša do Washingtonu. Na svojom účte na Twitteri to uviedol americký veľvyslanec v Česku Stephen B. King. Návšteva sa má uskutočniť 7. marca. Informovala o tom v stredu spravodajská televízna stanica ČT24.



Pozvanie je podľa Kinga dôkazom silných vzťahov oboch krajín. Dodal, že oficiálne potvrdenie návštevy Bielym domom sa očakáva čoskoro.



Ako uviedol spravodajský server iDNES.cz., o pozvanie Babiša do Bieleho domu sa chcel pri svojej návšteve Spojených štátov usilovať český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, ktorý do Washingtonu odletel v stredu. Petříček chcel rokovať aj o možnosti pozvania pre českého prezidenta Miloša Zemana.



Babiš bude už deviatym Čechom, ktorý sa do Bieleho domu pozrie. Naposledy bola v Oválnej pracovni Trumpova bývalá svokra Marie Zelníčková, a to vlani na jeseň. Pred ňou sa tu vystriedalo sedem českých štátnikov, ako posledný bývalý premiér Petr Nečas, ktorý v roku 2011 prišiel na pozvanie bývalého prezidenta Spojených štátov Baracka Obamu.



Najčastejším hosťom tam bol prezident Václav Havel, ktorý slávnu miestnosť navštívil za vlády Georgea Busha staršieho, Billa Clintona i Georgea Busha mladšieho. Hoci sa súčasný prezident Miloš Zeman do Oválnej pracovne pozrel už v roku 2001 ako premiér, s Trumpom sa na oficiálnom termíne návštevy zatiaľ nedohovoril.