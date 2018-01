Trump pracuje menej, viac času venuje televízii a Twitteru

Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová označila Trumpa za jedného z najťažšie pracujúcich ľudí, akých kedy videla.

Washington 9. januára (TASR) - Pracovné dni amerického prezidenta Donalda Trumpa sú kratšie. Do Oválnej pracovne prichádza oveľa neskôr než na začiatku svojho funkčného obdobia pred necelým rokom a absolvuje menej stretnutí. Uviedla to v pondelok spravodajská stránka Axios, odvolávajúca sa na interné pracovné plány Bieleho domu, ktoré sú podrobnejšie ako tie, čo dostávajú médiá, ako aj na údaje vládnych úradníkov.



Dopoludnia od ôsmej do jedenástej hodiny má mať Trump "Executive Time", teda čas vyhradený na pracovné povinnosti. Podľa pracovného plánu ho trávi v Oválnej pracovni, avšak v skutočnosti takmer vždy zostáva v obytnej časti Bieleho domu, kde píše príspevky na svoje twitterové konto a sleduje správy v káblovej televízii. Spravidla až potom Trump prichádza na svoje prvé pracovné stretnutie vo svojej kancelárii.



Pre porovnanie - prezident George W. Bush prichádzal do Oválnej pracovne najneskôr o 06.45 h, Trumpov predchodca Barack Obama sa tam zdržiaval od 09.00 h do 10.00 h po obvyklej rannej rozcvičke.



Celkovo sú Trumpove oficiálne pracovné dni podľa stránky Axios pomerne krátke, pretože okolo 18. hodiny sa vracia do obytnej časti svojho sídla. Predtým Trump zvyčajne absolvuje jedno alebo dve stretnutia, ale taktiež strávi veľa času telefonovaním a opäť sledovaním televízie.



Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová označila Trumpa za "jedného z najťažšie pracujúcich ľudí", akých kedy videla. Novinári podľa nej dali opakovane najavo, "že si želajú, aby prezident spomalil - pretože niekedy majú problém s ním držať krok".