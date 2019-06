Trump predstavil nový dizajn prezidentského špeciálu Air Force One

Kritici poukazujú na podobnosť medzi Trumpovým súkromným lietadlom a novým plánovaným dizajnom prezidentského špeciálu. Trump avizoval tento krok už minulý rok.

Washington 14. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump predstavil vo štvrtok návrh nového dizajnu prezidentskej letky Air Force One. Nový dizajn, ktorý šéf Bieleho domu prezentoval pre stanicu ABC, zamieňa ikonický svetlomodro-biely náter exteriéru za "vlasteneckejšie farby".



"Tu je nový Air Force One," uviedol Trump a ukázal nákresy nových červeno-bielo-modrých lietadiel. Prepracovanie by bolo prvým od čias, keď bol začiatkom 60. rokov v úrade americký prezident John F. Kennedy.



Kritici poukazujú na podobnosť medzi Trumpovým súkromným lietadlom a novým plánovaným dizajnom prezidentského špeciálu. Trump avizoval tento krok už minulý rok.



Prezidentská letka pozostáva z dvoch špeciálne upravených identických lietadiel typu Boeing-747, pričom značka Air Force One prislúcha iba tomu, na palube ktorého sa prezident momentálne nachádza.



Americkí prezidenti majú k dispozícii aj špeciálne vrtuľníky s označením Marine One, ktoré sú v zeleno-bielom prevedení.



Súčasné boeingy sú v službe takmer tri desaťročia. Lietadlá s celkovou plochou 1220 štvorcových metrov majú tri poschodia, nepriestrelné okná, lekársku ordináciu a kuchyňu, ktorá dokáže naraz obslúžiť 100 ľudí.



Nové prezidentské špeciály zostanú naďalej typom Boeing-747, budú však dlhšie o 5,5 metra a rozpätie ich krídel má byť širšie než u súčasných verzií, spresnila stanica BBC. Cena za oba stroje dosiahne 3,9 miliardy dolárov, pričom do užívania sa dostanú v roku 2024 a Trump ich teoreticky už nebude môcť využívať.



"Robím to pre iných prezidentov, nie pre seba," vyhlásil Trump, ktorý sa hodlá uchádzať o druhé funkčné obdobie v úrade.



Prvé lietadlo Air Force One, ktoré od roku 1959 používal prezident USA Dwight Eisenhower, malo červeno-zlatý dizajn. Kennedy dal zmenil vzhľad špeciálu na svetlomodro-biely, ktorý sa používa dodnes.



Prezidentské lietadlá s červeno-bielo-modrým náterom používajú tiež Rusko, Čína a Francúzsko.