D. Trump: Prejav o stave únie v Kongrese prednesiem po shutdowne

Washington 24. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že svoj prejav o stave únie prednesie v Kongrese až po skončení tzv. shutdownu, respektíve, keď vláda začne plne fungovať. Trump sa takto vyjadril niekoľko hodín po tom, ako predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová jeho prejav oficiálne odložila. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ako prebiehal shutdown, Nancy Pelosiová ma požiadala, aby som predniesol prejav o stave únie. Ja som súhlasil. Potom pre shutdown zmenila názor a navrhla odloženie. Toto je jej privilégium - budem mať prejav, až keď sa shutdown skončí," napísal Trump na Twitteri.



Zároveň dodal, že nezvažuje, že by svoj prejav predniesol z nejakého iného miesta ako z reprezentatívnej sály Snemovne reprezentantov, čo mu pôvodne odporučila Pelosiová. Podľa Trumpových slov totiž žiadne iné miesto nemôže súperiť s "históriou, tradíciou a dôležitosťou" týchto priestorov.



Tzv. čiastočný shutdown, teda pozastavenie financovania federálnych inštitúcií, nastal v USA v sobotu 22. decembra 2018 po tom, ako stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne požiadavky prezidenta Trumpa na financovanie výstavby múru na hraniciach USA s Mexikom.



Trumpova administratíva a demokratickí kongresmani sa však už dlhšie obviňujú zo vzájomných malicherností, pripomenula agentúra AP. Tie sa začali Pelosiovej pochybnosťami ohľadom prednesenia zmieneného prezidentovho prejavu a pokračovali Trumpovým minulotýždňovým neposkytnutím vládneho lietadla pre Pelosiovú a delegáciu kongresmanov na ich zahraničnú cestu do Afganistanu s Trumpovým odôvodnením, že počas shutdownu by bola cesta nevhodná.