Trump pricestoval do Singapuru na summit s Kimom

Trumpa na letisku privítal singapurský minister zahraničia Vivian Balakrišnan.

Singapur 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestoval v nedeľu do Singapuru, kde sa má na budúci týždeň stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra DPA.



Prezidentský špeciál Air Force One na palube so šéfom Bieleho domu pristál na vojenskej leteckej základni Paya Lebar v nedeľu večer o 20.21 h miestneho času (14.21 h SELČ). Trump do Singapuru pricestoval priamo z kanadského Québecu, kde sa zúčastnil summitu krajín G7.



Trumpa, ktorý si pri tejto príležitosti dal k tmavému obleku žiarivo modrú kravatu, na letisku privítal singapurský minister zahraničia Vivian Balakrišnan. Prezident zamával novinárom a zástupcom tamojších úradov a nastúpil do čiernej limuzíny.



Kolóna s Trumpom sa následne presunula do hotela Šangri-La, kde bude počas celého svojho pobytu v Singapure ubytovaný.



Popoludní miestneho času o 14.38 h (08.38 h SELČ) pristálo na letisku v Singapure aj lietadlo spoločnosti Air China s vodcom Kim Čong-unom na palube. Z letiska sa delegácia severokórejského vodcu presunula do hotela St. Regis, kde bude ubytovaná.



Kim medzi medzičasom absolvoval audienciu u singapurského premiéra Lee Hsien Loonga.



Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.



Pôjde vôbec o prvé stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.