Trump pricestoval na štátnu návštevu Japonska

Tokio 25. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestoval v sobotu na štvordňovú štátnu návštevu Japonska, ktorá bude zameraná na posilňovanie vzťahov s východoázijskou krajinou a rozhovory o obchode a rastúcich hrozbách zo strany Severnej Kórey. Trump bude tiež prvým svetovým lídrom, ktorý sa stretne s novým japonským cisárom Naruhitom.



Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Trump s manželkou Melaniou dorazil na tokijské medzinárodné letisko Haneda na palube prezidentského špeciálu Air Force One po 14-hodinovej ceste. Po krátkom privítaní sa šéf Bieleho domu zúčastní na večeri s obchodnými lídrami v rezidencii amerického veľvyslanca.



Návšteva Trumpa v Japonsku je orientovaná viac na jeho osobné vzťahy s tamojším premiérom Šinzóom Abem než na zásadné politické témy, uviedla AP, ktorá Abeho označila za Trumpovho zrejme najbližšieho priateľa na svetovej scéne. Práve Abeho snaha udržať si Trumpovu priazeň podľa analytikov ušetrila Japonsko oveľa tvrdších odvetných obchodných opatrení popri clách na hliník a oceľ.



Trump si s Abem v nedeľu zahrá golf, neskôr sa s prvými dámami spoločne zúčastnia na tradičnom zápase sumo. Deň zakončia večerou v japonskej reštaurácii.



V pondelok má Trump pozvanie na cisársky banket, ktorý vo svojom paláci organizuje nový cisár Naruhito a cisárovná Masako. Naruhito na chryzantémový trón nastúpil 1. mája po abdikácii svojho otca Akihita.



Trump a Abe by v pondelok mali hovoriť aj o dôležitých témach ako obchod, Severná Kórea, bezpečnosť či možná spolupráca v oblasti vesmírneho programu. Stretnutie napriek tomu nemá za cieľ priniesť konkrétny záver či spoločné vyhlásenie štátnikov.



Koncom apríla prijal Trump Abeho v Oválnej pracovni Bieleho domu. Abe so svojou manželkou Akie sa na pozvanie Trumpa a Melanie zúčastnili v Bielom dome na večeri na počesť 49. narodenín prvej dámy USA. Lídri si taktiež zahrali spoločne golf.



Spojené štáty a Japonsko v septembri v roku 2018 oznámili, že otvoria obchodné rokovania.