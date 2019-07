Trump pricestuje koncom augusta na trojdňovú návštevu Poľska

Donald Trump sa 1. septembra zúčastní vo Varšave na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny.

Varšava 30. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump pricestuje na návštevu Poľska. Šéf Bieleho domu bude v krajine od 31. augusta do 2. septembra. Oznámil to v utorok šéf kabinetu poľského prezidenta Krzysztof Szczerski, píše poľská tlačová agentúra PAP.



Trump sa 1. septembra zúčastní vo Varšave na spomienkových podujatiach pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny.



Bližšie podrobnosti o Trumpovej ceste do Európy zverejní pravdepodobne neskôr v priebehu utorka Biely dom, dodal podľa agentúry PAP poradca prezidenta Andrzeja Dudu.