Trump pripisuje vinu za smrť študenta Severnej Kórei, Kima nespomína

Trump vyvolal veľkú kritiku, keď novinárom na samite s Kim Čong-unom vo Vietname povedal, že verí tvrdeniu Kima, že nevedel o tom, čo sa Warmbierovi stalo počas zadržiavania vo väzbe.

Washington 2. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump sa v piatok snažil upokojiť pobúrenie, vyvolané jeho výrokmi o prípade amerického študenta Otta Warmbiera umučeného v Severnej Kórei, a tak na Twitteri napísal, že jeho slová boli "nesprávne pochopené".



Trump vyvolal veľkú kritiku, keď novinárom na tohtotýždňovom samite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo Vietname povedal, že verí tvrdeniu Kima, že nevedel o tom, čo sa Warmbierovi stalo počas zadržiavania vo väzbe.



Warmbier zomrel vo veku 22 rokov niekoľko dní po tom, čo ho v roku 2017 v kóme letecky dopravili zo Severnej Kórey (KĽDR) naspäť do Spojených štátov, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Po ostrej výčitke Warmbierových rodičov Trump na Twitteri uviedol, že zodpovednosť za smrť študenta rozhodne pripisuje Severnej Kórei - ale neobvinil priamo Kima a dokonca ho ani nespomenul.



"Nikdy nie som rád, keď ma zle interpretujú, ale predovšetkým vtedy, keď ide o Otta Warmbiera a jeho úžasnú rodinu," napísal Trump. "Samozrejme, že zodpovednosť za zlé zaobchádzanie s Ottom a za jeho smrť pripisujem Severnej Kórei," dodal.



Trump ďalej v tweete uviedol: "To najdôležitejšie je, že Otto Warmbier nezomrel zbytočne. Otto a jeho rodina sa stali obrovským symbolom veľkej vášne a sily, ktorý bude trvať mnoho rokov aj v budúcnosti."



Warmbierovi rodičia Fred a Cindy v piatok už skôr odsúdili amerického lídra za "chválu, ktorou zahrnul" Kima po ich samite vo vietnamskej metropole Hanoj.



"V priebehu samitu sme sa správali úctivo. Teraz musíme prehovoriť," uviedli rodičia vo vyhlásení.



"Kim a jeho zhubný režim sú zodpovední za smrť nášho syna Otta. Kim a jeho zhubný režim sú zodpovední za nepredstaviteľnú krutosť a neľudskosť," napísali.



"Žiadne dôvody ani obrovská chvála to nemôžu zmeniť," dodali rodičia vo vyhlásení.



Trump v reakcii na to poznamenal: "Ja som odtiaľ dostal Otta a troch ďalších ľudí. Predchádzajúca americká administratíva neurobila nič a zadržali ho za jej pôsobenia."



Na záver Trump napísal: "Otta zbožňujem a často naňho myslím!"