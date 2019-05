Trump: Putin nemá záujem miešať sa do diania vo Venezuele

Medzi Washingtonom a Moskvou podľa neho prebiehajú rokovania o novej jadrovej dohode, ktorá by mala viesť k zníženiu obrovskej palebnej sily oboch krajín.

Washington 4. mája (TASR) - O poskytnutí humanitárnej pomoci pre Venezuelu hovorili okrem iných záležitostí v piatok telefonicky americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. O obsahu rozhovorov informoval na tlačovej konferencii v Bielom dome sám Trump po stretnutí so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim.



Trump predtým na Twitteri napísal, že s Putinom debatovali o vzájomnom obchode, Venezuele, Ukrajine, Severnej Kórei, jadrových zbraniach a o obvineniach voči Moskve zo zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016, ktoré obaja predstavitelia opakovane popreli. Na tlačovej konferencii sa však Trump venoval najmä Venezuele a jadrovým zbraniam; okrajovo spomenul Severnú Kóreu a údajné ruské zasahovanie do amerických volieb.



"Ľudia (vo Venezuele) hladujú, nemajú potraviny, nemajú pitnú vodu. Pred pár rokmi to mimochodom bola jedna z najbohatších krajín na svete. V tejto oblasti chceme pomôcť a s prezidentom Putinom som na túto tému mal veľmi pozitívny rozhovor," povedal na tlačovej konferencii Trump.



"O zapletenie sa do diania vo Venezuele nemá (Putin) vôbec záujem. Jediné, čo chce, je vidieť, že sa tam deje niečo pozitívne," uviedol Trump.



Medzi Washingtonom a Moskvou podľa neho prebiehajú rokovania o novej jadrovej dohode, ktorá by mala viesť k zníženiu "obrovskej palebnej sily" oboch krajín.



"Na jadrové zbrane vynakladáme miliardy dolárov," opísal súčasnú situáciu Trump. Dodal, že k americkej dohode s Ruskom by sa časom mohla pridať aj Čína.



"Vychádzať s Ruskom a Čínou je veľmi dobrá vec," zhodnotil americký prezident.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v rozpore s Trumpovým tvrdením o nezáujme Ruska angažovať sa vo Venezuele vyhlásil, že ruská vláda presvedčila autoritatívneho venezuelského lídra Nicolása Madura, aby zostal vo svojej vlasti a nepokúšal sa utiecť lietadlom na Kubu. "Rusi tam majú stovky pôsobiacich ľudí, ak nie viac. To sú postavy, ktoré skutočne kontrolujú smerovanie Venezuely," vyhlásil vo štvrtok Pompeo.



Trump na tlačovej konferencii zároveň povedal, že s Putinom krátko hovoril aj o správe špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera o údajnom zasahovaní Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016. "Spravili z komára somára," parafrázoval Trump Putinove piatkové slová.



osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová