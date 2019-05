Trump: Raketové testy Severnej Kórey nie sú porušením dôvery

Severokórejská armáda pod dohľadom Kima uskutočnila vojenské cvičenie, v rámci ktorého nacvičovala údery strelami dlhého doletu.

Washington 11. mája (TASR) - Najnovšie raketové skúšky, ktoré uskutočnila Severná Kórea, nepredstavujú "porušenie dôvery". Americký prezident Donald Trump to uviedol v piatkovom rozhovore pre noviny Politico, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Boli krátkeho doletu a ja to vôbec nepovažujem za porušenie dôvery. Viete, možno raz budem, ale teraz nie," vyjadril sa šéf Bieleho domu. Dodal, že takéto testy sú "veľmi štandardnou vecou".



Trump takisto označil za "možné", že nakoniec prestane dôverovať severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi, čo však v súčasnosti "vôbec" neplatí.



Severná Kórea odpálila minulú sobotu viacero striel s krátkym doletom z lokality neďaleko mesta Wonsan na východnom pobreží, čo označila za súčasť "pravidelného" a "sebaobranného" vojenského cvičenia. Následne odpálila vo štvrtok do Japonského mora ďalšie dve rakety.



Severokórejské médiá v piatok informovali, že armáda pod dohľadom Kima uskutočnila vojenské cvičenie, v rámci ktorého nacvičovala údery strelami dlhého doletu. Americké ministerstvo obrany dospelo k záveru, že išlo o balistické strely, ktorých odpaľovanie Pchjongjangu zakazujú viaceré rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.



Vlani Severná Kórea nevykonala žiadne raketové ani jadrové testy, zatiaľ čo Kim uskutočnil historické summity s lídrami Spojených štátov a Južnej Kórey. Druhé stretnutie Trumpa s Kimom, ktorého dejiskom bol vo februári 2019 vietnamský Hanoj, sa však skončilo predčasne a bez dohody.