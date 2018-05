Trump reagoval na Tuskovu kritiku o spoľahlivosti

Európska únia má nevyriešené problémy s americkou vládou, ktorá odstúpila od jadrovej dohody s Iránom a 28-člennému bloku sa vyhráža uvalením vysokých ciel na dovoz európskej ocele a hliníka.

Washington 18. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump reagoval vo štvrtok na kritiku zo strany predsedu Európskej rady Donalda Tuska o tom, že je nespoľahlivým partnerom. Novinárom v Bielom dome povedal, že Európska únia je "hrozná" voči USA ohľadom obchodu a že mu "môžu akokoľvek nadávať". Informovala o tom agentúra AP.



Počas stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom sa venoval otázke reportéra o nedávnom Tuskovom výroku, že s ohľadom na posledné rozhodnutia prezidenta USA "by si niekto dokonca mohol pomyslieť: Kto potrebuje nepriateľov, keď už máme takýchto priateľov?". Tusk sa tiež vyjadril v zmysle, že vďaka Trumpovi si Európa uvedomila, že si musí pomôcť sama.



"Stratili sme 151 miliárd dolárov obchodovaním s Európskou úniou. Takže mi môžu akokoľvek nadávať a ja keby som bol na ich mieste, tiež by som si nadával, pretože toto sa už diať dlhšie nebude," uviedol Trump. Dodal, že Tuska a predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera pozná veľmi dobre a novinárom povedal: "Pozdravte Jeana Clauda."



Európska únia má nevyriešené problémy s americkou vládou, ktorá odstúpila od jadrovej dohody s Iránom a 28-člennému bloku sa vyhráža uvalením vysokých ciel na dovoz európskej ocele a hliníka.



Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že niektorí členovia NATO neprispievajú plne pre Alianciu a v tejto súvislosti spomenul Nemecko. S takými krajinami sa bude treba podľa neho "zaoberať". Uviedol, že Nemecko "neprispieva tak, ako by malo prispievať, a je to veľký príjemca".



Trump dlhodobo presviedča spojencov z NATO, aby zvyšovali výdavky na obranu, a Stoltenberg ho za túto snahu ocenil. "Vplýva to na spojencov, pretože teraz všetci spojenci zvyšujú výdavky na obranu. Žiadni spojenci neznižujú svoje rozpočty," konštatoval generálny tajomník NATO podľa agentúry Reuters.