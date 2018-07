Trump: Rusi budú zasahovať do volieb v prospech demokratov

Americké tajné služby vo svojich vyšetrovaniach dospeli k záverom, že Rusko zasahovalo do americkej predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2016 s cieľom dopomôcť k víťazstvu Trumpovi.

Washington 24. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo svojom utorňajšom tvíte vyjadril "veľké znepokojenie", že sa Rusi pokúsia zasiahnuť do nadchádzajúcich novembrových parlamentných volieb v krajine, aby pomohli k víťazstvu Demokratickej strane.



"Som veľmi znepokojený, že Rusko bude veľmi tvrdo bojovať za to, aby malo vplyv na nadchádzajúce voľby. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadny prezident nebol voči Rusku tvrdší než ja, budú veľmi tvrdo pretláčať demokratov. Rozhodne nechcú Trumpa!" napísala hlava štátu na Twitteri.



Trump svoje dôvody, prečo si to myslí, nevysvetlil, dodala agentúra AP.



Ruský prezident Vladimir Putin uplynulý týždeň na spoločnej tlačovej konferencii s Trumpom v Helsinkách povedal, že tomuto republikánovi drží palce.



Citovaný tvít je podľa AP najnovším príkladom toho, ako Trump spochybňuje integritu amerického volebného systému. Už v roku 2016 opakovane vyhlasoval, že voľby "boli zmanipulované".