Trump: Ruské zasahovanie neovplyvnilo výsledky prezidentských volieb

Doterajšie výsledky vyšetrovania osobitného amerického vyšetrovateľa Roberta Muellera podľa Trumpa dokazujú, že jeho volebný štáb sa ničoho zlého nedopustil.

Washington 16. februára (TASR) - Ruská protiamerická kampaň neovplyvnila výsledky amerických prezidentských volieb. Prezident USA Donald Trump to uviedol v piatok na Twitteri po tom, ako americká Veľká porota obvinila 13 občanov Ruska a tri ruské spoločnosti zo zasahovania do volebného procesu v USA.



"Rusko začalo svoju kampaň proti USA v roku 2014 dávno predtým, než som oznámil, že budem kandidovať na prezidenta. Výsledky volieb neboli ovplyvnené. Trumpova kampaň neurobila nič zlého - žiadna tajná dohoda (s Ruskom)!" napísal na Twitteri Trump.



Na základe vyšetrovania boli voči 13 ruským občanom a trom spoločnostiam vznesené obvinenia z porušenia amerického trestného práva prostredníctvom zasahovania do volieb a politického procesu v USA. Mali sa pritom dopustiť sprisahania, počítačového a bankového podvodu a krádeže identity s priťažujúcimi okolnosťami.



Medzi 13 občanmi Ruska, obvinenými americkou Veľkou porotou zo zasahovania do volebného procesu v USA, je aj ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, známy pod prezývkou "Putinov kuchár". Ten mal údajne financovať takzvanú trollovskú farmu, špecializovanú na šírenie internetovej propagandy a dezinformácií.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová označila vznesené obvinenia na svojom profile na Facebooku za absurdné.



Podľa námestníka ministra spravodlivosti Roda Rosensteina zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by zasahovanie Ruska do volieb ovplyvnilo ich konečný výsledok, ani to, že by sa na ňom vedome podieľali nejakí americkí občania.



Osobitný vyšetrovateľ Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi volebným štátom súčasného prezidenta Donalda Trumpa a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý udržiaval tajné kontakty s ruskými činiteľmi. Samotný Trump obvinenia zo spolupráce svojej kampane s Ruskom popiera a Muellerovo vyšetrovanie označuje za hon na čarodejnice.