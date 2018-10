Powellová možnou nahradí Haleyovú v OSN

Trump pred novinármi v Bielom dome povedal, že Powellovú má rád, ale je len jednou z mnohých osôb, ktoré pre túto funkciu v OSN prichádzajú do úvahy.

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že jeho administratíva rokuje s manažérkou spoločnosti Goldman Sachs Dinou Powellovou, jednou z jeho bývalých poradkýň, o možnom nahradení Nikki Haleyovej na poste veľvyslankyne USA pri OSN.



Agentúra Reuters pripomína, že Powellová (45) pôsobila v prvom roku Trumpovho funkčného obdobia ako zástupkyňa poradcu pre národnú bezpečnosť a bola kľúčovou hráčkou v diplomatických snahách na Blízkom východe a tiež súčasťou prezidentovho užšieho kruhu.



V tomto roku sa vrátila do spoločnosti Goldman Sachs, kde pracovala viac ako 10 rokov. Bola tiež vysokopostavenou úradníčkou na ministerstve zahraničných vecí za prezidenta Georgea W. Busha.



Haleyová, vychádzajúca hviezda Republikánskej strany, uviedla v utorok, že odstupuje z postu veľvyslankyne pri OSN a poprela špekulácie, že by mohla kandidovať v ďalších prezidentských voľbách. Dodala, že vo funkcii veľvyslankyne zostane do konca roka.