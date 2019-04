Trump sa na kotúľaní vajíčok chválil úspechmi v ekonomike i armáde

Trump, ktorý tentokrát vymenil svoju tradičnú červenú kravatu za slávnostnejšiu ružovú, poďakoval prvej dáme USA za zorganizovanie tohto výročného podujatia.

Washington 23. apríla (TASR) - Stovky detí sa v pondelok zúčastnili na tradičnom veľkonočnom kotúľaní vajíčok, ktoré sa už po 141. raz konalo v záhrade amerického Bieleho domu.



Deti a ich rodiny na tzv. južnom trávniku Bieleho domu privítal z balkóna americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou, a to aj v sprievode veľkonočného zajaca, priblížila agentúra DPA.



Trump, ktorý tentokrát vymenil svoju tradičnú červenú kravatu za slávnostnejšiu ružovú, poďakoval prvej dáme USA za zorganizovanie tohto výročného podujatia, ktorého tradícia siaha až do 19. storočia.



Príležitosť tiež využil na to, aby pochválil americkú ekonomiku i nízku mieru nezamestnanosti. "Naša krajina si vedie fantasticky dobre," skonštatoval v tejto súvislosti.



Americkí farmári dotovali akciu desaťtisícmi vajec. Trump im za to priamo na podujatí poďakoval. "Milujem ich a verím, že aj oni milujú mňa," povedal. Ďalej hovoril aj o úspechoch americkej armády, ktorú podľa svojich slov on sám privádza na dosiaľ nevídanú úroveň.



Následne spoločne s Melaniou zostúpil k davu zhromaždených a na píšťalke odštartovali súťaž detí, ktorá spočíva v snahe dokotúľať vajíčko po trávniku drevenou lyžicou čo najrýchlejšie do cieľa.



Prezidentský pár neskôr s deťmi pri stole a pomocou farbičiek vyrábal pozdravy určené pre príslušníkov americkej armády. Trump sa jednému z detí podpísal na tričko a ďalšiemu na ruku, priblížila DPA.



Okrem súťaži v kotúľaní vajec, ktoré bolo hlavným bodom programu, sa deti v prezidentskej záhrade hrali aj ďalšie hry inšpirované Veľkou nocou, prípadne konkrétne veľkonočnými vajíčkami. Na podujatí hrali americké vojenské kapely.



Tradíciu kotúľania vajíčok založil v 70. rokoch 19. storočia vtedajší americký prezident Rutherford B Hayes.