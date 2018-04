Soul zverejnil podrobnosti o piatkovom summite Kóreí v Pchanmundžome

Severokórejský vodca vstúpi počas piatkového summitu na juhokórejské územie prvýkrát od konca kórejskej vojny z rokov 1950-53.

Soul 26. apríla (TASR) - Nadchádzajúci summit juhokórejského prezidenta Mun Če-ina a severokórejského vodcu Kim Čong-una bude pozostávať z viacerých podujatí, zjavne zameraných na vytvorenie väzieb medzi oboma lídrami, ktoré by mohli napomôcť v medzinárodnej snahe o ukončenie jadrového programu KĽDR. Vyplýva to z harmonogramu plánovanej schôdzky, ktorej podrobnosti zverejnil vo štvrtok na tlačovom brífingu šéf kancelárie juhokórejského prezidenta.



Summit Kóreí, prvý po viac než desaťročí, by sa mal začať v piatok okolo 9.30 h ráno miestneho času (2.30 h SELČ), keď vodca KĽDR vstúpi na juhokórejskú časť pohraničnej dediny Pchanmundžom, priblížila agentúra Jonhap. Severokórejská delegácia, v ktorej by nemala chýbať ani sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong, sa následne zúčastní na slávnostnej otváracej ceremónií.



Prvé rokovania lídrov oboch Kóreí by mali začať okolo 10.30 h miestneho času po tom, ako sa Kim Čong-un podpíše do knihy návštev a lídri spoločne zapózujú na pamätných fotografiách.



Neskôr Mun Če-in a Kim Čong-un spoločne zasadia borovicu na demarkačnej línii rozdeľujúcej Kórejský polostrov. Pre tento zámer si vybrali borovicu z 1953, a síce roku, keď bolo podpísané prímerie, ktoré ukončilo trojročnú vojnu na Kórejskom polostrove. Pri spoločnom sadení stromu, ktoré si vyžiadal Soul, pritom použijú zeminu pochádzajúcu z oboch Kóreí a zalejú ju vodou z riek svojich krajín.



Zhruba o 18.30 h by sa mali obaja lídri presunúť na spoločnú hostinu, po ktorej bude nasledovať záverečná ceremónia.



Severokórejský vodca vstúpi počas piatkového summitu na juhokórejské územie prvýkrát od konca kórejskej vojny z rokov 1950-53. Stretnutie bude celkovo tretím summitom Kóreí, avšak prvým, ktoré sa bude konať v Južnej Kórei. Obe predošlé schôdzky - v rokoch 2000 a 2007 - totiž prebehli v Pchjongjangu, pripomenula agentúra Jonhap.



Očakáva sa, že summit Kóreí udá tón neskoršej schôdzke amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unom, ktorá by sa mala konať koncom mája alebo začiatkom júna. Soul tvrdí, že summit sa bude venovať denuklearizácii a nastoleniu trvalého mieru na Kórejskom polostrove i zlepšovaniu vzťahov medzi oboma Kóreami.



Trump sa pred summitom s Kimom môže stretnúť s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom



Americký prezident Donald Trump by sa ešte pred nadchádzajúcim summitom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom mohol stretnúť s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.



Zdroj Retersu uviedol, že poradca pre národnú bezpečnosť USA John Bolton preberal v stredu so svojím juhokórejským rezortným kolegom Čongom Ui-jongom "stretnutie medzi dvoma prezidentmi, ktoré by sa malo uskutočniť pred americko-severokórejským summitom".



Spojené štáty dlhodobo naliehajú na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR), aby sa vzdala svojich jadrových zbraní a tvrdia, že aby tento cieľ dosiahli, budú prostredníctvom sankcií aj naďalej pokračovať v politike "maximálneho tlaku" voči Pchjongjangu.



Juhokórejský prezident minulý štvrtok povedal, že KĽDR vyjadrila želanie "úplne denuklearizovať" Kórejský polostrov. Samotný Kim Čong-un následne v sobotu oznámil, že KĽDR sa rozhodla pozastaviť svoje jadrové i raketové testy a zatvoriť tiež raketový komplex na severe krajiny.