Trump sa v apríli vo Washingtone stretne s juhokórejským prezidentom

Malo by ísť o prvé stretnutie amerického a juhokórejského prezidenta od krachu februárového rokovania s vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-unom.

Soul 29. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v dňoch 10.-11. apríla vo Washingtone stretne so svojím juhokórejským náprotivkom Mun Če-inom. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie úradu juhokórejského prezidenta o tom informovala agentúra Jonhap.



"Obaja lídri absolvujú obsiahle rozhovory, počas ktorých budú hľadať možnosti, ako posilniť spojenectvo Soulu s Washingtonom. Budú tiež koordinovať svoje kroky s cieľom posilniť mier na Kórejskom polostrove prostredníctvom jeho úplnej denuklearizácie," uviedli predstavitelia úradu vo svojom vyhlásení.



Malo by ísť o prvé stretnutie amerického a juhokórejského prezidenta od krachu februárového rokovania Trumpa s vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-unom.



Americký prezident sa so severokórejským lídrom stretol na dvoch summitoch, cieľom ktorých bolo dohodnúť sa na zastavení severokórejského jadrového programu výmenou za ústupky v oblasti ekonomických sankcií.



Druhý summit Trump-Kim, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, sa skončil predčasne. Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca údajne žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR.