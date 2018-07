Trump sa vyhne demonštrantom v Londýne, navštívi najmä vidiek

Donald Trump pricestuje do Británie vo štvrtok 12. júla priamo zo summitu NATO v Bruseli.

Londýn 6. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa počas svojej budúcotýždňovej oficiálnej návštevy Británie vyhne demonštrácii v centre metropoly Londýn, ktorej sa plánuje zúčastniť až 50.000 ľudí nesúhlasiacich s jeho politikou. Tú pokladajú za rasistickú a sexistickú, napísala v piatok agentúra Reuters.



Okrem demonštrácie proti Trumpovi je naplánované aj zhromaždenie jeho priaznivcov.



Hovorkyňa britskej premiérky Theresy Mayovej uviedla, že Trumpov program v Británii nebol zámerne naplánovaný tak, aby sa vyhol ľuďom, ktorí proti nemu prídu protestovať, a že Briti sa na jeho návštevu tešia.



"Máme radosť, že pán prezident bude mať možnosť pozrieť si zo Spojeného kráľovstva aj niečo iné ako Londýn a juhovýchod," povedala hovorkyňa.



Trump pricestuje do Británie vo štvrtok 12. júla priamo zo summitu NATO v Bruseli. Ešte v ten istý deň navštívi rodný dom britského premiéra z čias II. svetovej vojny Winstona Churchilla, ktorým je zámok Blenheim v grófstve Oxfordshire, kde na jeho počesť usporiada večeru pre približne 100 pozvaných hostí z radov podnikateľov britská premiérka Theresa Mayová. Odtiaľ sa Trump jediný raz presunie do Londýna, kde v rezidencii amerického veľvyslanca v Británii strávi noc.



V piatok 13. júla Americký prezident a britská premiérka navštívia bližšie nešpecifikované miesto, kde predvedú ukážky bojovej činnosti príslušníci britských ozbrojených síl. Odtiaľ sa Trump s Mayovou presunú do zámku Chequers, vidieckeho sídla britských premiérov v grófstve Buckinghamshire. Následne Trumpa prijme vo Windsorskom zámku britská kráľovná Alžbeta II.



Po návšteve u kráľovnej odcestuje Trump do Škótska, kde vlastní dva golfové kluby. Podľa úradu britskej vlády pôjde o jedinú súkromnú časť Trumpovej oficiálnej návštevy Británie.



Trumpova manželka Melania bude mať samostatný program a jej hostiteľom bude Mayovej manžel Philip.