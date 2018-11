Trump sa zapojil do volebnej kampane na plné obrátky

Ak chcete viac karavánov, ak chcete viac zločinu, voľte zajtra demokratov, vyhlásil Trump v pondelok v Indiane. Často spomínal karavánu migrantov, ktorá putuje cez Strednú Ameriku k Spojeným štátom.

Washington 6. novembra (TASR) – Americký prezident Donald Trump sa zapojil do kampane pred polčasovými (midterm) voľbami veľmi intenzívne a niekoľko týždňov pred utorkovým hlasovaním cestoval po celých Spojených štátoch na predvolebné zhromaždenia. Ešte aj posledný deň pred voľbami stihol navštíviť tri štáty.



Kým spočiatku jeho spolustraníci túto podporu vítali, neskôr sa začínala ozývať aj kritika – za témy, o ktorých pred občanmi rozprával, aj za to, že sa inicioval natoľko, že zatienil kampane jednotlivých kandidátov na guvernérov či členov Kongresu.



"Trump uniesol voľby. Toto nie je to, čo sme očakávali, že bude stredom pozornosti vo finálnych týždňoch kampane," uviedol pre spravodajský portál Politico nemenovaný vysokopostavený republikán, zjavne narážajúc na neustále zameriavanie sa Trumpa na imigračnú politiku.



Aj predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan v nedeľu v telefonickom rozhovore požiadal šéfa Bieleho domu, aby rozprával o prekvitajúcej ekonomike. Trump sa však aj v pondelok na záverečných zhromaždeniach venoval imigrácii.



"Prezident Trump doručil v pondelok temný a niekedy na fakty otázny odkaz o imigrácii, keď sa prekľučkoval triom štátov Stredozápadu, ktoré ho posunuli do Bieleho domu. Začrel hlboko do taktiky, ktorú použil pred dvoma rokmi," napísal v pondelok denník The Washington Post. Noviny The New York Times podobne napísali, že Trump zakončil kampaň založenú na strachu, hneve, rozdelení, nacionalizme a rasovej nevraživosti.



Šéf Bieleho domu navštívil posledný deň pred voľbami štáty Indiana, Ohio a Missouri a pred zaplnenými halami kritizoval demokratov, vychválil nízku nezamestnanosť, znovu podporil svojho nominanta na sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha a skritizoval tých, ktorí ho obvinili zo sexuálneho obťažovania, a demokratov, ktorí zaňho nehlasovali. Predovšetkým však hovoril o rizikách imigrácie.



"Ak chcete viac karavánov, ak chcete viac zločinu, voľte zajtra demokratov," vyhlásil Trump v pondelok v Indiane. Často spomínal karavánu migrantov, ktorá putuje cez Strednú Ameriku k Spojeným štátom, a ubezpečoval, že hraničný múr a vojaci sa o nich postarajú.



Hovoril tiež o "demokratmi vedenom útoku na suverenitu Spojených štátov" a tvrdil, že "demokratická agenda prinesie socialistickú nočnú moru". Svojich podporovateľov tiež vyzýval, aby išli v utorok voliť, pretože od toho závisí aj jeho znovuzvolenie v roku 2020.



"Istým spôsobom som na hlasovacích lístkoch ja. Médiá toto považujú za referendum o mne a o nás ako hnutí," povedal Trump v Clevelande. Zdôraznil tiež, že ak republikáni prehrajú, nebude to jeho chyba.



Na pondelkových zhromaždeniach Trumpovi pomáhali aj dcéra a poradkyňa Ivanka Trumpová, hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová a poradkyňa Kellyanne Conwayová. Keď vítal Ivanku na pódiu, poznamenal, že už ani nemôže povedať, že žena je nádherná, pretože to nie je politicky korektné.



Tvrdá rétorika prezidenta a zameriavanie sa na témy blízke jeho verným stúpencom však podľa niektorých republikánov strane uškodia, pretože odradia nerozhodnutých voličov.



"Toto nás bude stáť kreslá. Ľudia, od ktorých potrebujeme hlasy v nerozhodných obvodoch, nie sú Trumpova základňa. Sú to ženy alebo ľudia, ktorí volili Clintonovú, alebo ľudia, ktorí nie sú neoblomnými voličmi Trumpa," povedal pre Politico nemenovaný vysoký predstaviteľ Republikánskej strany.



Demokratický kandidát na kongresmana za štát Kalifornia Harley Rouda pre Politico podobne uviedol, že Trumpova horúca rétorika odradila umiernených republikánskych voličov.



"Umiernení republikáni a nezávislí prechádzajú k nám. Zvyšuje sa totiž ich frustrácia z prezidenta, ktorý stavia Američanov proti Američanom snažiac sa rozdeliť nás namiesto toho, aby nás zjednocoval," povedal Rouda.



(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)