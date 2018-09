Donald Trump sa zrejme čoskoro opäť stretne s Kim Čong-unom

Trump dodal, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo dopracúva detaily druhého americko-severokórejského summitu, o ktorého konanie požiadal tento mesiac listom Kim Čong-un.

New York 24. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro opäť stretne so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra AP.



V rámci svojho druhého vystúpenia na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, kde predniesol prejav na podujatí venovanom globálnemu boju proti drogám, Trump uviedol, že vzťahy USA s KĽDR, ktorej lídra pred rokom nazýval "raketovým mužíčkom", sa výrazne zlepšili.



"Bol to iný svet. Boli to nebezpečné časy. Medzitým prešiel rok a časy sa výrazne zmenili," povedal americký prezident.



Trump dodal, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo dopracúva detaily druhého americko-severokórejského summitu, o ktorého konanie požiadal tento mesiac listom Kim Čong-un.



Trump sa ešte v pondelok stretne s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. Témou ich rozhovoru budú s najväčšou pravdepodobnosťou vzťahy so Severnou Kóreou a obchodné vzťahy medzi USA a Južnou Kóreou. Podľa AP by mal juhokórejský prezident doručiť Trumpovi osobný list od Kima, ktorý mu severokórejský vodca odovzdal na minulotýždňovom summite oboch Kóreí.



Na summite v Singapure, ktorý sa uskutočnil 12. júna, sa Trump a Kim Čong-un dohodli, že budú za bližšie nešpecifikovaných podmienok spolupracovať na likvidácii jadrových zbraní na Kórejskom polostrove. Americký prezident označil singapurský summit za úspech a zašiel až tak ďaleko, že vyhlásil, že Severná Kórea už nepredstavuje jadrovú hrozbu.