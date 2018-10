Trump: Saudskoarabský princ začal vyšetrovanie prípadu novinára

Pohľad na rezidenciu saudskoarabského konzula v Istanbule 16. októbra 2018. Dom saudskoarabského konzula v tureckom Istanbule prehľadávajú v súvislosti so zmiznutím novinára Džamála Chášukdžího. Práve pri vstupe do budovy saudskoarabského konzulátu bol Chášukdží 2. októbra videný naposledy. Prišiel si tam vyzdvihnúť dokumenty potrebné na sobáš so svojou tureckou snúbenicou, z budovy však už nevyšiel a v súčasnosti je nezvestný.

Trump poznamenal, že s princom telefonoval v čase jeho stretnutia s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeoom, ktorý bol vyslaný do Rijádu.

Washington 16. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že ho saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán ubezpečil, že vyšetrovanie prípadu nezvestného novinára Džamála Chášukdžího už prebieha a čoskoro vyjdú najavo aj odpovede. Informovala o tom agentúra DPA.



Princ Trumpovi povedal, že "ohľadom tejto záležitosti už začal, a rýchlo rozšíri, kompletné vyšetrovanie. Odpovede sa čoskoro dostavia," napísal šéf Bieleho domu na Twitteri. Dodal, že princ "úplne poprel, že by mal akúkoľvek vedomosť o tom, čo sa odohralo na ich konzuláte v Turecku".



Americký denník Washington Post vydal stanovisko, že saudskoarabská vláda "už viac nemôže mlčať" a že Rijád dlhuje Chášukdžíovej rodine vysvetlenie. Kým sa v danom prípade neobjavia odpovede, USA podľa denníka nemôžu "so Saudmi obchodovať ako obvykle".



Chášukdží patril medzi popredných kritikov vplyvného Muhammada bin Salmána. Novinár zmizol po tom, čo 2. októbra vstúpil do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si tam vyzdvihol dokumenty potrebné pre sobáš so svojou tureckou snúbenicou.



Tureckí predstavitelia sa domnievajú, že Chášukdžího zabilo na konzuláte v Istanbule komando zo Saudskej Arábie. Saudská Arábia uviedla, že nemá nič spoločné so zmiznutím Chášukdžího a podľa nej ide o "nepodložené" obvinenia zo strany Turecka. Americké médiá však v pondelok informovali, že Saudská Arábia pripravuje priznanie, podľa ktorého k usmrteniu Chášukdžího došlo počas výsluchu na konzuláte v Istanbule.



Priestory konzulátu v noci na utorok prehľadal tím tureckých a saudskoarabských vyšetrovateľov. Nemenovaný vysokopostavený turecký predstaviteľ medzitým uviedol, že polícia pri prehľadávaní konzulátu našla "isté dôkazy" o tom, že v jeho priestoroch bol Chášukdží zabitý. O aké dôkazy išlo, nebolo bezprostredne známe. Avšak podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana hľadala polícia v budove saudskoarabského konzulátu v Istanbule "toxické látky".



Rezort diplomacie v Turecku informoval, že v rámci vyšetrovania prehľadajú aj dom generálneho konzula Saudskej Arábie v Istanbule.