Trump: Severná Kórea sa môže stať ekonomickou mocnosťou

Trump zároveň pochválil Čínu za podporu nadchádzajúceho summitu v Hanoji.

Washington 24. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v nedeľu presvedčenie, že Severná Kórea sa môže čoskoro stať "významnou ekonomickou mocnosťou", ak sa vzdá vývoja jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra Jonhap.



Trump sa tak vyslovil pred svojím druhým summitom so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa má uskutočniť na budúcu stredu a štvrtok (27-.28.2.) vo vietnamskej metropole Hanoj.



Šéf Bieleho domu v nedeľu avizoval, že do Hanoja odcestuje už v pondelok (25.2.) ráno. Vyjadril očakávanie, že spoločne s Kimom nadviažu na pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť na prvom vlaňajšom summite oboch lídrov v Singapure.



"Predseda Kim si uvedomuje, možno lepšie než ktokoľvek iný, že bez jadrových zbraní by sa jeho krajina mohla rýchlo stať jednou z významných svetových ekonomických mocností," napísal Trump na Twitteri.



Severná Kórea má podľa amerického prezidenta vďaka svojej zemepisnej polohe a obyvateľstvu "väčší potenciál na rýchly rast než ktorákoľvek iná krajina".



Trump zároveň pochválil Čínu za podporu nadchádzajúceho summitu v Hanoji.



Severokórejský vodca Kim Čong-un podľa správ tamojších médií sa vydal na cestu vlakom z Pchjongjangu do Vietnamu už v sobotu popoludní.



Pozorovatelia tvrdia, že na druhom summite Trump-Kim treba dosiahnuť hmatateľný pokrok, keďže prvé stretnutie prinieslo iba neurčito zoštylizované sľuby o jadrovom odzbrojení Severnej Kórey a iba málo konkrétnych krokov.



Zatiaľ čo Pchjongjang sa prioritne domáha zrušenia amerických sankcií, podľa Washingtonu musí takémuto kroku predchádzať denuklearizácia KĽDR.