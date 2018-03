TRUMP: Severná Kórea sa zaviazala pozastaviť raketové testy

ODPORÚČAME TIEŽ: Prezident Donald Trump prijal ponuku na summit s lídrom KĽDR



Washington 11. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že Severná Kórea sa zaviazala pozastaviť skúšky rakiet, pokým prebiehajú diplomatické snahy o zblíženie oboch krajín.Šéf Bieleho domu vo štvrtok prekvapujúco vyjadril ochotu prijať ponuku na stretnutie od severokórejského vodcu Kim Čong-una. Termín ani miesto prípadnej schôdzky zatiaľ neboli stanovené, podľa juhokórejských činiteľov by sa mala uskutočniť do mája tohto roku.Trump v sobotu na Twitteri napísal, že Severná Kórea neuskutočnila žiaden raketový test od 28. novembra minulého roka anapísal Trump. Nespomenul pritom, či sa tento prísľub týka aj skúšok jadrových zbraní, ani nešpecifikoval, aké konkrétne stretnutia mal na mysli, napísala agentúra Reuters.Americký prezident sa v posledných dňoch k možnosti riešenia krízy okolo KĽDR vyjadruje optimisticky. V noci na sobotu na Twitteri napísal, že na dohode so Severnou Kóreoua že ak sa ju podarí dosiahnuť, budepre celý svet. O akú dohodu má konkrétne ísť, nešpecifikoval.Riešenie sporov s KĽDR prostredníctvom dialógu, o ktoré sa momentálne usiluje, podľa Trumpa zhodne podporujú Čína aj Japonsko.Hovorkyňa Bieleho domu však v piatok varovala, že Trump sa s Kim Čong-unom nestretne, pokiaľ neuvidíkroky zo strany Pchjongjangu.Ak k tejto schôdzke dôjde, bude to po prvý raz, čo by sa úradujúci prezident USA stretol s najvyšším severokórejským predstaviteľom. S potenciálnym stretnutím sa spájajú nádeje na urovnanie krízy okolo KĽDR, ktorá sa vlani mimoriadne vyhrotila, čo vyvolalo obavy z rozpútania vojnového konfliktu na Kórejskom polostrove.