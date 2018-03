Trump si už vybral slogan pre voľby v roku 2020

Do kampane pôjde s heslom - Zachovať Amerikou veľkou.

Pittsburgh 11. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump si už vybral slogan pre prezidentské voľby v roku 2020. Do kampane pôjde s heslom "Keep America Great!" (Zachovať Amerikou veľkou).



Šéf Bieleho domu to oznámil v sobotu na volebnom zhromaždení v štáte Pensylvánia, informovala agentúra AP.



Žiadosť o registráciu uvedeného sloganu podal Trump už krátko pred svojou vlaňajšou inauguráciou, a to pre istotu v dvoch verziách: s výkričníkom i bez na konci vety.



Na sobotňajšom stretnutí s voličmi prezident uviedol, že sa rozhodol pre variantu s výkričníkom. Trump prišiel do mesta Moon Township neďaleko Pittsburghu podporiť republikána Ricka Sacconeho, ktorý sa v budúcotýždňových mimoriadnych voľbách bude uchádzať o uvoľnené kreslo v americkej Snemovni reprezentantov.



Heslom Trumpovej predvolebnej kampane pred voľbami v roku 2016, ktoré ho vyniesli do Bieleho domu, bolo "Make America great again" (Urobiť Ameriku znova veľkou). Tento slogan bol trvalo prítomný na predvolebných mítingoch, reklamných predmetoch či charakteristických trumpovských šiltovkách.



Ďalšie prezidentské voľby sa budú v USA konať 3. novembra 2020. Súčasný šéf Bieleho domu, ktorý sa ujal funkcie vlani v januári, už opakovane naznačil, že sa v nich bude uchádzať o druhý prezidentský mandát. Na sobotňajšom mítingu v Pensylvánii označil svoje rozhodnutie opäť kandidovať za "skoro definitívne".