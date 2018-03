Trump si v Kalifornii prezrel prototypy pohraničného múru

Prezident USA ho chce postaviť na hraniciach s Mexikom.

San Diego 14. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump si počas utorkovej návštevy Kalifornie prezrel prototypy múra, ktorý chce postaviť na hraniciach s Mexikom. Informovala o tom agentúra AP.



Trumpovi v kalifornskom San Diegu predstavili osem prototypov postavených v blízkosti mexickej hranice vysokých deväť metrov. Prezident sa počas prehliadky opýtal, na ktorý z modelov je najťažšie vyliezť.



Vyjadril pritom presvedčenie, že niektoré časti Kalifornie, najľudnatejšieho štátu USA, zúfalo potrebujú pohraničnú bariéru, ktorá by zastavila prílev nelegálnych migrantov.



Trump počas prehliadky prototypov kritizoval tiež migračnú a daňovú politiku štátu Kalifornia. Skutočnosť, že kalifornské úrady poskytujú útočisko prisťahovalcom bez platných dokladov, ohrozuje podľa prezidenta celú krajinu. Odsúdil tiež vysoké dane, ktoré sú podľa neho v Kalifornii dva až trikrát vyššie, než by mali byť.



Šéf Bieleho domu naproti tomu adresoval slová uznania mexickému prezidentovi Enriquovi Peňovi Nietovi. Označil ho za "úžasného chlapíka" a ich vzájomný vzťah označil za "výborný". Obaja sa podľa neho pokúšajú pracovať na tom, aby prekonali sporné otázky vo vzťahoch oboch krajín,



Vzťahy USA a Mexika poškodili plány na vybudovanie pohraničného múru, predovšetkým Trumpove vyhlásenia o tom, že by náklady na jeho výstavbu malo pokryť Mexiko. Prezident Peňa Nieto trvá na tom, že jeho vláda za Trumpov múr platiť nebude.