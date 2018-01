Trump sa považuje za veľmi stabilného génia

Trump reagoval na vydanie knihy Michaela Wolffa, ktorá ostro kritizuje jeho prvý rok v úrade prezidenta.

Washington 6. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump odsúdil v sobotu správy spochybňujúce jeho duševnú stabilitu a na sociálnej sieti Twitter napísal, že je "veľmi stabilný génius". Informovala o tom spravodajská stanica CNN.



Podľa neho jeho kritici vytiahli starý manuál, ktorý sa používal proti exprezidentovi Ronaldovi Reaganovi a vykrikujú o mentálnej stabilite a inteligencii. Uviedol, že jeho dvomi najväčšími výhodami sú práve duševná stabilita a to, že je "naozaj inteligentný". Fakt, že sa stal z úspešného obchodníka televíznou hviezdou a na prvý pokus aj prezidentom, ho oprávňuje podľa neho k tomu, aby sa označil "nie za inteligentného, ale za génia....a k tomu ešte veľmi stabilného génia".



Trump reagoval na vydanie knihy ostro kritizujúcej jeho prvý rok v úrade prezidenta. Kniha spisovateľa a novinára Michaela Wolffa s názvom "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Oheň a hnev: Vo vnútri Trumpovho Bieleho domu) vykresľuje súčasného šéfa Bieleho domu ako človeka, ktorý sa správa ako dieťa, a podnietila nové dohady o tom, nakoľko je spôsobilý vykonávať verejnú funkciu.



V knihe dostal značný priestor aj bývalý hlavný stratég Bieleho domu a niekdajší šéf Trumpovej predvolebnej kampane Stephen Bannon. Trump ho kritizoval za jeho ostré vyjadrenia už v stredu. "(Bannon) nemá so mnou alebo mojím prezidentským úradom nič spoločné... Keď bol prepustený, neprišiel len o prácu, ale aj o rozum," povedal americký prezident.



Wolffova kniha je podľa agentúry AP založená na viac ako 200 rozhovoroch s poprednými členmi Trumpovej administratívy, ako i prezidentom samotným.



V piatok v rozhovore pre CNN reagoval na otázku o Trumpovej duševnej spôsobilosti zastávať funkciu prezidenta aj americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. "Nikdy som jeho mentálnu spôsobilosť nespochybňoval. Nemám dôvod spochybňovať jeho mentálnu spôsobilosť," uviedol.