Trump: Štyri kongresmanky by sa mali Amerike ospravedlniť

Washington 21. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu znova zaútočil na štyri demokratické kongresmanky, proti ktorým zverejnil minulý týždeň xenofóbne tweety. V najnovšom odkaze požadoval, aby sa ospravedlnili za "strašné (nenávistné) veci, ktoré povedali".



"Neverím, že tieto štyri kongresmanky sú schopné milovať našu krajinu," napísal Trump v tweete o štyroch demokratkách z etnických menšín, ktoré zastávajú post prvé funkčné obdobie. Ide o Alexandriu Ocasiovú-Cortezovú, Rashidu Tlaibovú, Ilhan Omarovú a Ayannu Pressleyovú, pripomenula tlačová agentúra AFP.



"Mali by sa ospravedlniť Amerike (a Izraelu) za strašné (nenávistné) veci, ktoré povedali. Ničia Demokratickú stranu, ale sú to slabošské a neisté osoby, ktoré nikdy nezničia náš veľký Národ!" napísal Trump na sociálnej sieti.



Trumpove slová prišli týždeň po tom, čo vyvolal silné pobúrenie, keď zaútočil na ľavicovo orientované zákonodarkyne sériou tweetov. V nich političky vyzval, aby sa "vrátili" do krajín svojho pôvodu.



Skupina demokratiek zo Snemovne reprezentantov - z ktorých tri sa narodili v USA - pozostáva z političiek hispánskeho, arabského, somálskeho a afroamerického pôvodu.



Dolná komora Kongresu ovládaná demokratmi skritizovala v utorok 16. júla prezidenta za jeho "rasistické poznámky" proti ženám.



Nasledujúci deň sa v meste Greenville v štáte Severná Karolína konalo zhromaždenie na podporu Trumpovej politiky v duchu "Urobme Ameriku znovu veľkou" (Make America Great Again). Šéf Bieleho domu na štvoricu demokratiek znova slovne zaútočil, na čo účastníci začali skandovať heslo "Pošlite ich naspäť!"



Trump potešil tisíce svojich priaznivcov, keď Omarovú a zvyšné tri zákonodarkyne označil za "ľavicové ideologičky, ktoré vnímajú náš národ ako silu zla".