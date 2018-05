Trump telefonoval s Abem ohľadom spolupráce pri príprave summitu

Telefonát medzi Washingtonom a Tokiom prišiel po tom, ako vládny činiteľ v Soule uviedol, že juhokórejský prezident Mun Če-in by mohol vycestovať do Singapuru na stretnutie s Trumpom a Kimom.

Washington 29. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok telefonicky hovoril s japonským premiérom Šinzóm Abem ohľadom najnovšieho vývoja situácie v riešení diplomatického konfliktu so Severnou Kóreou. Obaja lídri sa zhodli, že sa opäť stretnú a budú pokračovať v úzkej spolupráci, uviedla agentúra DPA.



Biely dom nešpecifikoval, kedy sa Trump stretne s Abem, obaja však budú prítomní na summite skupiny G20, ktorý sa bude konať koncom mesiaca v kanadskom Toronte. Ich stretnutie by sa malo uskutočniť pred "plánovaným summitom" amerického prezidenta a severokórejského vodcu Kim Čong-una, tvrdí Washington.



Trump a Abe "vyhlásili, že zdieľajú imperatív dosiahnuť úplné a permanentné odstránenie jadrových, chemických a biologických zbraní, ako aj programu balistických striel KĽDR," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Telefonát medzi Washingtonom a Tokiom prišiel po tom, ako vládny činiteľ v Soule uviedol, že juhokórejský prezident Mun Če-in by mohol vycestovať do Singapuru na stretnutie s Trumpom a Kimom. Potenciálna trojstranná schôdzka by sa mohla uskutočniť okolo 12. júna - ako bolo stanovené pre pôvodne bilaterálny summit.



Jeho konanie však závisí od výsledkov rokovaní medzi USA a Severnou Kóreou, dodal juhokórejský činiteľ.



Trump nedávno svoju účasť na tomto prelomovom stretnutí zrušil pre "otvorené nepriateľstvo" vyjadrené v stanoviskách Pchjongjangu. Šéf Bieleho domu svoj postoj neskôr prehodnotil a obnovil ochotu pricestovať do Singapuru. Americkí diplomati medzitým dorazili do demilitarizovanej zóny (DMZ) ohľadom príprav summitu.



Kim a Mun sa v tejto lokalite neohlásene stretli v sobotu, pričom vodca KĽDR opätovne vyjadril vôľu na stretnutie s Trumpom a potvrdil záväzky zbaviť Kórejský polostrov jadrových zbraní. Kim povedal Munovi, že je "pevne rozhodnutý" stretnúť sa s Trumpom. Prvé stretnutie kórejských lídrov sa uskutočnilo v DMZ v apríli.