Trump telefonoval s Macronom, hovorili o Iráne

Washington 20. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom rozprával o vyhrotenom napätí vo vzťahoch USA s Iránom. O ich telefonáte informoval Biely dom, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Obaja lídri "diskutovali o pretrvávajúcom úsilí na zaistenie toho, že Irán nezíska jadrovú zbraň", uviedol Biely dom.



Po tom, ako USA ešte v máji 2018 jednostranne odstúpili od jadrovej dohody, ktorú spoločne s Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ dosiahli v roku 2015 s Teheránom, prevzal Macron na seba vedúcu úlohu v snahe zachrániť tento dokument, píše agentúra AP. Dodáva, že Macron nedávno vyslal do Teheránu významného diplomatického poradcu, aby sa napätie pokúsil urovnať.



K telefonátu Trumpa s Macronom došlo v čase, keď elitné iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormuzskom prielive zadržali britský tanker.



Iránske revolučné gardy uviedli, že tanker Stena Impero s 23-člennou posádkou plávajúci pod britskou vlajkou zadržali pre porušenie medzinárodných pravidiel námornej dopravy. Zadržanie tankera následne potvrdil aj jeho majiteľ - spoločnosť Stena Bulk and Northern Marine Management.



Trump ešte vo štvrtok informoval, že americká vojnová loď USS Boxer zostrelila v Hormuzskom prielive iránsky dron. Stalo sa to podľa neho po tom, ako sa dron priblížil k lodi na vzdialenosť približne 900 metrov a Irán nereagoval na opakované upozornenia. Dron bol podľa Trumpa po tomto priblížení "okamžite zničený". Irán zostrelenie svojho dronu poprel.