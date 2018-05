Trump: Termín a miesto stretnutia s Kim Čong-unom sú už stanovené

Americký prezident tiež povedal, že stiahnutie amerických vojakov z Južnej Kórey nebude témou počas tohto summitu.

"Už máme termín a miesto. Čoskoro to oznámime," uviedol Trump pred Bielym domom pred odchodom do Dallasu. Povedal tiež, že stiahnutie amerických vojakov z Južnej Kórey nebude témou počas tohto summitu.



Vyjadril sa tiež k osudu troch Američanov zadržiavaných v Severnej Kórei s tým, že v tejto veci došlo k významným rozhovorom: "Zostaňte naladení: Myslím si, že budete svedkami veľmi, veľmi dobrých vecí". Podľa juhokórejskej agentúry Jonhap by mohlo k ich prepusteniu už v sobotu.



V pondelok Trump navrhol hranicu medzi Kóreami ako možné miesto pre stretnutie s Kimom. Práve tam sa pred týždňom Kim zišiel s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a spolu ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.



Trump v jednom zo svojich tvítov uviedol, že sa teší na stretnutie s Kimom, ktoré bolo predbežne naplánované na máj alebo začiatok júna.