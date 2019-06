Trump ukončil návštevu Británie a odletel do Írska

Z Írska sa Trump už vo štvrtok presunie do Francúzska na oslavy 75. výročia operácie Overlord.

Londýn 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu ukončil trojdňovú oficiálnu návštevu Veľkej Británie a odletel do Írska, kde pristane na medzinárodnom letisku Shannon a následne sa stretne s tamojším premiérom Lea Varadkarom. Informovala o tom agentúra DPA.



Trump niekoľko hodín pred odchodom z Británie na Twitteri napísal, že v Spojenom kráľovstve sa mu "nemohlo dostať vrúcnejšieho prijatia", aké mal "od členov kráľovskej rodiny i ľudu". "Náš vzťah nikdy nebol lepší a ja už vidím, ako sa črtá veľmi veľká obchodná dohoda," napísal vo svojom príspevku.



Trump bol na oficiálnej návšteve v Spojenom kráľovstve od 3. do 5. júna, pričom sa stretol s členmi kráľovskej rodiny, odchádzajúcou premiérkou Theresou Mayovou i ďalšími politickými a inými lídrami.



Svoju návštevu zakončil v stredu na ceremónii v juhoanglickom meste Portsmouth, kde sa zišli svetoví lídri, aby si pripomenuli 75. výročie začiatku operácie Overlord, teda vylodenia spojeneckých vojsk vo francúzskej Normandii, ktoré sa považuje za jednu z prelomových udalostí druhej svetovej vojny.



Z Írska sa Trump už vo štvrtok presunie do Francúzska na oslavy 75. výročia operácie Overlord, pričom stretnúť by sa mal i s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.