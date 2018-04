Trump: USA a KĽDR už diskutujú priamo a na mimoriadne vysokej úrovni

Americký prezident poskytol toto vyjadrenie počas schôdzky s japonským premiérom Šinzóom Abem v prezidentovom súkromnom klube Mar-a-Lago v meste West Palm Beach v americkom štáte Florida.

West Palm Beach 18. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že USA a Severná Kórea pred možným stretnutím s Kim Čong-unom už spolu komunikujú priamo a na "mimoriadne vysokých úrovniach".



Trump poskytol toto vyjadrenie počas schôdzky s japonským premiérom Šinzóom Abem v prezidentovom súkromnom klube Mar-a-Lago v meste West Palm Beach v americkom štáte Florida. Obaja lídri sa snažia zosúladiť svoje názory na summit, ktorý by Trump rád s Kimom absolvoval v nasledujúcich dvoch mesiacoch.



Prezident podľa tlačovej agentúry AP neodpovedal na otázky novinárov, či sa s Kimom už osobne rozprával.



Abe prišiel za Trumpom na dvojdňové rozhovory, premiér odcestuje do vlasti vo štvrtok ráno.



Trump povedal Abemu, že by chcel na prípadnom summite s Kimom spomenúť problematiku Japoncov unesených Severnou Kóreou, čo Abe označil za "hlavnú japonskú prioritu".



Trump tiež vyhlásil, že rozhovory medzi Severnou a Južnou Kóreou o formálnom ukončení ich desaťročia trvajúcej vojny majú jeho požehnanie. A zdôraznil, že bez jeho pomoci by obe krajiny "nediskutovali o ničom". Vojna na Kórejskom polostrove z rokov 1950-1953 sa formálne skončila len prímerím, nie mierovou dohodou.



Už pri uvítaní Abeho vo svojom súkromnom klube Trump potvrdil, že obe Kórey rokujú o ukončení nepriateľstva, a to ešte pred stretnutím severokórejského diktátora Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. Toto stretnutie bude tretím medzikórejským summitom od rozdelenia Kóreí v roku 1945.



Trump sa snaží uskutočniť vlastný summit s Kimom, ktorý by sa mohol konať v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že vytipovaných je päť lokalít summitu a tie teraz zvažujú. Na otázku novinára, či sa niektoré z miest nachádza na území USA, Trump odpovedal len stručne "nie" a ďalšie podrobnosti neposkytol, uviedla americká spravodajská televízia CNN.



Prezident pred niekoľkými týždňami prekvapivo informoval, že prijal pozvanie na rokovania s Kimom - predchádzali tomu dlhé mesiace čoraz zlostnejšej rétoriky, zapríčinenej severokórejským programom na vývoj jadrových zbraní.



Abe v utorok pochválil Trumpa za jeho statočnosť, keď súhlasil so stretnutím s Kimom.



Abe predtým viackrát vyjadril obavy, že severokórejské rakety krátkeho a stredného doletu, ktoré predstavujú pre Japonsko hrozbu, nebudú témou rokovaní USA so Severnou Kóreou (KĽDR).