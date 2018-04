TRUMP: USA pristupujú k Rusku veľmi tvrdo

Trump sa tak vyjadril v prítomnosti prezidentov Estónska, Litvy a Lotyšska iba deň po tom, ako Biely dom pripustil, že Washington by mohol neskôr navštíviť aj ruský prezident Vladimir Putin.

Washington 4. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump povedal v utorok lídrom troch pobaltských štátov, ktorí pricestovali do Washingtonu, že Spojené štáty zaujímajú "veľmi tvrdý" postoj k Rusku a požadujú od ostatných členov NATO zvýšenie výdavkov na obranu v záujme odrazenia ruskej agresie. Zároveň však vyhlásil, že "by bolo dobré s Ruskom vychádzať", uviedla agentúra AP.



Trump sa tak vyjadril v prítomnosti prezidentov Estónska, Litvy a Lotyšska - Kersti Kaljulaidovej, Dalie Grybauskaite a Raimondsa Véjonisa - iba deň po tom, ako Biely dom pripustil, že Washington by mohol neskôr navštíviť aj ruský prezident Vladimir Putin. Na otázku novinára, či je pre neho Putin priateľom alebo nepriateľom odpovedal: "Zistíme to, dám vám vedieť."



"Nikto nebol tvrdší k Rusku (ako USA), ale vychádzať s Ruskom by bola dobrá vec, a nie zlá. A s tým súhlasí takmer každý s výnimkou veľmi hlúpych ľudí," povedal Trump po prijatí hostí z pobaltských štátov, ktoré sú členmi NATO a podľa AP taktiež hradbou chrániacou východnú Európu pred ruskou agresiou.



Litovská prezidentka Grybauskaite po stretnutí s Trumpov vyzdvihla nezastupiteľnú úlohu Spojených štátov v NATO a vyjadrila očakávanie, že aliancia bude "napredovať v hĺbkových reformách".



Americký líder na spoločnej tlačovej konferencii ubezpečil, že daný región "sa môže spoľahnúť na to, že Spojené štáty zostanú pevným, hrdým a verným priateľom i spojencom". Ocenil, že Estónsko, Litva a Lotyšsko zvýšili svoje výdavky na obranu, a dodal, že ich "záväzok zdieľať zaťaženie" môže byť príkladom pre iné štáty.



Okrem bezpečnostných otázok štvorica prezidentov diskutovala vo Washingtone aj o záležitostiach obchodu či energetiky. Summit pobaltských krajín a Spojených štátov sa uskutočnil pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Estónska, Lotyšska a Litvy.