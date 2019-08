Trump: USA sa z nevydareného testu rakety v Rusku dostatočne poučili

Trumpovo tvrdenie, že USA disponujú podobnou technológiou ako Rusi, však veľmi rýchlo spochybnil americký expert Joe Cirincione, všíma si agentúra AFP.

Washington 13. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že USA sa dostatočne poučili z výbuchu, ku ktorému došlo vo štvrtok na vojenskej základni na severe Ruska počas testovania novej rakety. "Spojené štáty sa dostatočne poučili z explózie počas nevydarenej skúšky rakety v Rusku. My máme podobnú, aj keď vyspelejšiu technológiu," napísal Trump v pondelok na Twitteri.



"Explózia ruského Skyfallu vyvolala u ľudí obavy z ovzdušia v okolí zariadenia i v jeho väčšej vzdialenosti," uviedol šéf Bieleho domu s tým, že to podľa jeho slov "nie je dobré".



"My nemáme program jadrom poháňaných navádzaných rakiet. Snažili sme sa v 60. rokoch jeden taký vybudovať, ale aj na tie šibnuté roky studenej vojny to bolo príliš šialené, príliš nerealizovateľné, príliš neľudské," poznamenal Cirincione.



Ruské ministerstvo obrany spočiatku tvrdilo, že explózia na testovacej lokalite vojenského námorníctva Ňonoksa na severovýchode Archangeľskej oblasti zabila dve osoby a ďalších šesť zranila. Štátom kontrolovaný atómový koncern Rosatom však neskôr priznal, že pri incidente zomrelo päť jeho pracovníkov a zranenia utrpeli tri ďalšie osoby.



Rosatom ďalej oznámil, že výbuch nastal vo chvíli, keď inžinieri testovali "jadrový zdroj pohonu" pre raketu. Miestne úrady v neďalekom meste Severodvinsk informovali o krátkom náraste úrovne radiácie nad bežný priemer, ku ktorému došlo po výbuchu. Ministerstvo obrany v Moskve predtým ubezpečilo, že výbuch nespôsobil únik rádioaktivity.



Experti sa domnievajú, že v skutočnosti šlo o neúspešný test rakety na jadrový pohon - konkrétne o strelu 9M730 Burevestnik, v kódovaní Severoatlantickej aliancie známu ako SSC-X-9 Skyfall.