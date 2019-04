Trump už vybral nového šéfa Tajnej služby Spojených štátov

K odvolaniu Allesa, ktorý bol vo funkcii od 25. apríla 2017, došlo po tom, čo v nedeľu odstúpila jeho priama nadriadená, ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová.

Washington 9. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump si za nového riaditeľa Tajnej služby Spojených štátov (USSS) vybral Jamesa Murraya. Na poste nahradí doterajšieho šéfa Randolpha Allesa, informovala agentúra AP.



O tom, že prezident vybral za nového riaditeľa Jamesa Murraya informovala hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová. Alles by mal podľa jej slov z postu šéfa USSS odísť už "čoskoro". Murray by sa mal funkcie zhostiť už na budúci mesiac.



K odvolaniu Allesa, ktorý bol vo funkcii od 25. apríla 2017, došlo po tom, čo v nedeľu odstúpila jeho priama nadriadená, ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová.



Alles - generálmajor americkej námornej pechoty vo výslužbe - sa po 100 rokoch stal prvým riaditeľom USSS, ktorý profesionálne nevyrastal v tejto organizácii, napísal denník The New York Times.



Jeho odchod z postu šéfa USSS súvisí podľa troch členov Trumpovej administratívy, ktorí si neželali byť menovaní, s osobným sporom, aký mal Alles na pôde tejto tajnej služby a podľa ich slov nemá do činenia s odchodom Nielsenovej.



Sandersová uviedla, že Alles "odviedol v agentúre za ostatné dva roky skvelú prácu" a prezident Trump je mu za ňu vďačný. Dôvod riaditeľovho odchodu neuviedla.



James Murray je špeciálnym agentom pôsobiacim na pobočke USSS vo Washingtone, kde zároveň vykonáva funkciu zástupcu námestníka riaditeľa pre ochranné operácie.