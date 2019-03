Trump údajne uzná suverenitu Izraela nad Golanskými výšinami

Donald Trump 21. marca vyhlásil, že Spojené štáty by mali po 52 rokoch konečne uznať izraelskú suverenitu nad Golanskými výšinami.

Jeruzalem 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpíše v pondelok nariadenie, ktorým uzná izraelskú suverenitu nad Golanskými výšinami, sporným územím na pomedzí Sýrie a Izraela. Uviedol to v nedeľu šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac. Biely dom zatiaľ pravdivosť tohto tvrdenia nepotvrdil.



"Zajtra prezident Trump, v prítomnosti (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua, podpíše nariadenie uznávajúce suverenitu Izraela nad Golanskými výšinami. Izraelsko-americké vzťahy sú užšie, než kedykoľvek predtým," napísal v nedeľu na Twitteri minister Kac, ktorého citovala agentúra DPA.



Netanjahu v nedeľu pricestoval na niekoľkodňovú návštevu USA, pričom v pondelok by sa mal stretnúť v Bielom dome s Donaldom Trumpom.



Izrael okupuje pôvodne sýrske Golanské výšiny od šesťdňovej vojny v roku 1967 a neskôr, v roku 1981, toto územie oficiálne anektoval. Medzinárodné spoločenstvo vrátane USA tento krok doposiaľ neuznalo.



Donald Trump 21. marca vyhlásil, že Spojené štáty by mali po 52 rokoch konečne uznať izraelskú suverenitu nad Golanskými výšinami. Neuviedol však, či takýto krok skutočne plánuje urobiť, a ak ho urobí, tak kedy.



Izrael dlhodobo nalieha na Spojené štáty, aby uznali jeho suverenitu nad Golanskými výšinami. Jeho nádeje na zmenu amerického postoja vzrástli po vlaňajšom presťahovaní ambasády USA do Jeruzalema, ktorý predtým Trump uznal za hlavné mesto Izraela.



Minulotýždňové vyhlásenie Donalda Trumpa prišlo krátko pred predčasnými parlamentnými voľbami v Izraeli, ktoré sa budú konať 9. apríla.



Sýria a ďalšie krajiny Trumpove slová odsúdili s tým, že prípadné americké uznanie izraelskej suverenity nad výšinami bolo v rozpore s medzinárodným právom. Rusko varovalo, že takéto rozhodnutie by mohlo výrazne destabilizovať situáciu na Blízkom východe.