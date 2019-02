Trump: V súvislosti s denuklearizáciou KĽDR sa nie je kam ponáhľať

Donald Trump tiež v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone povedal, že jeho druhé stretnutie s Kim Čong-unom, ktoré by sa malo konať 27.-28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj.

Washington 20. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že si želá, aby sa Severná Kórea v konečnom dôsledku vzdala svojho programu vývoja jadrových zbraní. Dodal však, že sa s denuklearizáciou KĽDR nikam neponáhľa, pretože vzťahy medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú pred jeho nadchádzajúcim stretnutím so severokórejským vodcom Kim Čong-unom dobré. Informovala o tom agentúra AP.



Trump tiež v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone povedal, že jeho druhé stretnutie s Kim Čong-unom, ktoré by sa malo konať 27.-28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, bude "nesmierne podnetné". Aké konkrétne výsledky od summitu očakáva však neuviedol. O nadchádzajúcom stretnutí s Kimom už podľa vlastných slov hovoril v utorok s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a v stredu ho prediskutuje aj s japonským premiérom Šinzóm Abem.



"Na stretnutie s predsedom Kimom sa teším a myslím si, že bude veľmi prínosné. Náš prvý summit bol úžasný - v skutočnosti išlo o zoznamovacie stretnutie, ale zároveň z neho veľa vyplynulo vrátane našich dobrých vzťahov," povedal Trump a podotkol, že Severná Kórea celé mesiace neuskutočnila nijaké skúšky rakiet, striel alebo jadrových zbraní.



"Myslím, že by som sa v konečnom dôsledku rád dočkal denuklearizácie Severnej Kórey. Myslím, že sa jej nakoniec dočkáme," povedal americký prezident a dodal, že jeho v súvislosti so splnením tohto cieľa čas netlačí.



"Som skutočne presvedčený, že keď sa toto vyrieši, zo Severnej Kórey sa môže stať ohromná ekonomická veľmoc. Jej (zemepisná) poloha medzi Ruskom, Čínou a Južnou Kóreou je neuveriteľná. Myslím, že Severná Kórea a predseda Kim uvažujú o viacerých mimoriadne pozitívnych veciach. A čoskoro to zistíme. Pokiaľ sa nebude testovať, ja sa nikam neponáhľam. Ak sa však testovať bude, tak to bude o inom," povedal šéf Bieleho domu.