Trump v tweete nakrátko priznal, že Rusko mu pomáhalo k zvoleniu

Washington 30. mája (TASR) - Prezident USA Donald Trump nakrátko vo štvrtok v tweete priznal, že Rusko mu pomáhalo k zvoleniu, ale vo vyjadreniach pre novinárov to rýchlo poprel. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Trump až doteraz neústupčivo tvrdil, že prezidentské voľby v roku 2016 vyhral férovo a transparentne, pričom bagatelizoval tvrdenie amerických tajných služieb, podľa ktorých Rusko sústredenými, dobre zorganizovanými akciami zasahovalo do volieb v Trumpov prospech.



"Rusko! Rusko! Rusko! Na začiatku celého tohto hoaxu a honu na čarodejnice ste nič iné nepočuli," napísal Trump v tweete deň po tom, čo špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller prvýkrát od zverejnenia svojej správy z vyšetrovania verejne prehovoril. Jeho správa sa týkala aj témy údajnej tajnej dohody medzi Trumpom a Ruskom počas volieb a následného možného marenia spravodlivosti.



"A teraz Rusko zmizlo, pretože ja som nemal nič spoločné s tým, že mi Rusko pomáhalo k zvoleniu," dodal Trump. Znovu sa sťažoval, že je obeťou "prenasledovania prezidenta", ako to on nazýva.



Trump zrejme neskôr pochopil, že urobil chybu, a novinárom na Južnom trávniku Bieleho domu povedal: "Nie, Rusko mi nepomohlo k zvoleniu."



Mueller počas svojho prvého verejného vystúpenia od vydania správy odmietol očistiť Trumpa z marenia spravodlivosti, teda marenia vyšetrovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016.



Mueller dodal, že existuje dlhodobo uplatňovaná zásada ministerstva spravodlivosti, vylučujúca vznesenie obvinení voči úradujúcemu šéfovi Bieleho domu, a preto ani on nemôže vzniesť obvinenia voči súčasnému prezidentovi. To prakticky znamená, že na rade je Kongres - ten musí rozhodnúť, či začne proces impeachmentu, čiže vznesenia obvinení voči prezidentovi.