Trump varoval, že je schopný za pár dní vyhladiť väčšinu Afganistanu

Podobe sa americký prezident vyjadril v júli, tentoraz však spresnil, že pri operácii by nepoužil jadrové zbrane.

Washington 3. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok pochválil "pokrok" v mierových rozhovoroch s radikálnym afganským hnutím Taliban, ale znovu varoval, že je schopný za niekoľko dní zrovnať so zemou väčšinu Afganistanu a zabiť milióny ľudí.



"Dosiahli sme veľký pokrok. Vedieme rozhovory," povedal novinárom v Bielom dome Trump, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Trump ďalej uviedol, že americké sily, uviaznuté v krajine už takmer dve desaťročia, "môžu v Afganistane zvíťaziť do dvoch alebo troch či štyroch dní, ale nechystám sa zabiť desať miliónov ľudí".



Podobe sa americký prezident vyjadril v júli, tentoraz však spresnil, že pri operácii by nepoužil jadrové zbrane. "Hovorím o konvenčných (zbraniach)," dodal Trump.