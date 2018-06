Podľa Trumpa je verdikt najvyššieho súdu o cestovnom zákaze víťazstvom

Prezident zdôraznil, že úrady musia vedieť, kto prichádza do krajiny, a že útoky médií a demokratov na jeho prísnu prisťahovaleckú politiku sú chybou.

Washington 26. júna (TASR) - Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že utorkové rozhodnutie najvyššieho súdu v prospech jeho cestovného zákazu, platného pre občanov z viacerých prevažne moslimských krajín, je veľkým víťazstvom amerického ľudu a americkej ústavy. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Trump v utorok novinárom v Bielom dome, kde mal stretnutie s republikánskymi členmi Snemovne reprezentantov a Senátu, povedal, že verdikt súdu predstavuje obrovský úspech.



Oznámil aj to, že plánuje presadiť ďalšie financie na svoj sľúbený pohraničný múr na hranici s Mexikom a že o tejto záležitosti bude v utorok diskutovať so zákonodarcami.



V skoršom vyhlásení, vydanom Bielym domom, Trump uviedol, že verdikt prišiel "po mesiacoch hysterických komentárov v médiách a od demokratických politikov, ktorí odmietajú urobiť to, čo treba na ochranu našich hraníc a našej krajiny".



Trump vo vyhlásení doplnil, že kým je on prezident, bude "brániť suverenitu a bezpečie amerického ľudu a bojovať za prisťahovalecký systém, ktorý slúži národným záujmom Spojených štátov a ich občanov".



Najvyšší súd potvrdil v utorok Trumpov zákaz vstupu na územie USA pre občanov z viacerých prevažne moslimských krajín. Súd tak zamietol námietky, že cestovný zákaz protiústavne diskriminuje moslimov z dôvodu ich náboženstva či pôvodu alebo že prezident prekročil svoje právomoci.



Rozhodnutie sudcov v pomere päť ku štyrom je prvým zásadným verdiktom najvyššieho súdu ohľadne politiky Trumpovej administratívy. Predsedajúci sudca John Roberts v odôvodnení verdiktu napísal, že prezidenti majú právomoc regulovať prisťahovalectvo.



Trumpova administratíva zaviedla najnovšiu verziu zákazu vlani v septembri. Išlo prinajmenšom o čiastočný zákaz vstupu občanov z Čadu, Iránu, Líbye, Severnej Kórey, Sýrie, Venezuely a Jemenu. Ako dôvod uviedla vysoko rizikové pozadie osôb a "nedostatočnú" spoluprácu týchto vlád pri výmene informácií so Spojenými štátmi.



Somálsko nebolo do tohto zoznamu krajín zaradené, ale vydávanie prisťahovaleckých víz Somálčanom bolo podobne pozastavené.