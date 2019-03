Trump vetoval rezolúciu na zablokovanie stavu núdze

Trump už vopred avizoval, že ak sa rezolúciu schvália obe komory Kongresu, využije po prvý raz svoje právo veta.

Washington 14. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vetoval v piatok rezolúciu, ktorá mala zablokovať jeho rozhodnutie o vyhlásení stavu núdze na južnej hranici Spojených štátov. Svoje prvé prezidentské veto Trump podpísal po tom, ako predmetné uznesenie schválili obe komory Kongresu, informovala agentúra AFP.



"Kongres má slobodu na to, aby schválil túto rezolúciu a ja mám povinnosť vetovať ju," povedal Trump v Oválnej pracovni Bieleho domu.



Senát amerického Kongresu rezolúciu odobril vo štvrtok, a to pomerom hlasov 59:41, pričom okrem demokratov za ňu hlasovalo aj 12 republikánov. Rezolúciu odsúhlasila ešte koncom februára aj Snemovňa reprezentantov, druhá komora Kongresu, v ktorej majú na rozdiel od Senátu väčšinu kresiel demokrati.



Trump už vopred avizoval, že ak sa rezolúciu schvália obe komory Kongresu, využije po prvý raz svoje právo veta. Následné prelomenie jeho veta Kongresom, však označila agentúra AP za nepravdepodobné, keďže je naň potrebná dvojtretinová väčšina hlasov.



Prezidentovo nariadenie núdzového stavu by však mohli ešte zablokovať americké súdy.



Trump vyhlásil stav núdze na americko-mexickej hranici 15. februára, čím si chce zaistiť dostatok financií na výstavbu pohraničného múru, ktorá patrila k jeho hlavným predvolebným sľubom.



Tento krok napadlo súdnou cestou 16 štátov USA. Trumpova vláda bude musieť pred súdom dokázať, že situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou na južnej hranici krajiny je skutočne taká vážna, že si vyžaduje vyhlásenie stavu núdze.



Kritici tvrdia, že situácia nie je zďaleka taká dramatická a že sa Trump len pokúša obísť americký Kongres, aby získal peniaze na výstavbu pohraničnej bariéry.